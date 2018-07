Kazan, 20 juillet (VNA) – Le président du Tatarstan (Russie), Rustam Minikhanov, s’est engagé à créer des conditions aux entreprises vietnamiennes à investir dans les zones économiques et industrielles et le secteur de l’agriculture sur son territoire, lors d’une réception pour l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh.

Rustam Minikhanov a souligné les secteurs potentiels de coopération bilatérale, tels que l'industrie, en particulier la production d'avions et d'automobiles, la transformation du pétrole, l’agriculture, les sports, le tourisme, les sciences et les technologies et l'éducation.



D'autre part, il a salué l'unité, l'application de la loi de et la communauté des Vietnamiens au Tatarstan, ainsi que les efforts des étudiants vietnamiens dans les universités locales.



Il espère que Hanoi enverra plus d'étudiants au Tatarstan et que les établissements d'enseignement supérieur des deux côtés renforceront les relations.



Pour sa part, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a demandé au Tatarstan d’accorder des conditions favorables pour l'entrée des produits vietnamiens tels que les téléphones mobiles, les chaussures, la confection textile et les articles agricoles au marché du Tatarstan.



Il a exprimé le souhait que le Tatarstan accueille de plus d'athlètes pour la formation dans des installations sportives modernes.



Pendant son séjour du 16 au 19 juillet au Tatarstan, le diplomate vietnamien a eu des séances de travail avec les responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Agence pour le développement et l'investissement du Tatarstan et a visité la ville créative Innopolis, la zone industrielle de Kingard et le chantier naval Zelenodolsk.

L’ambassadeur Ngo Duc Manh a rencontré des représentants de la communauté des Vietnamiens vivant à Kazan, et informé de la situation actuelle et des activités diplomatiques récentes de l'ambassade à Moscou, ainsi que ses relations Vietnam- Russie.- VNA