L'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh et le gouverneur de la région de Koursk. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache une grande importance à la coopération économique, commerciale et d'investissement avec les localités russes, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh.

Le diplomate vietnamien a fait cette déclaration lors de ses réunions avec les gouverneurs des provinces russes de Koursk et de Briansk à l'occasion de ses visites dans ces localités les 23 et 24 mars, dans le cadre d'activités visant à renforcer davantage la coopération entre le Vietnam et la Russie en général et leurs localités en particulier.

Ngo Duc Manh et le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoit, lors de leur rencontre, se sont réjouis du développement croissant du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie ces derniers temps.

Roman Starovoit a appelé les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements dans des secteurs prometteurs tels que l'agriculture et le tourisme.

En 2020, le chiffre d'affaires du commerce entre Koursk et le Vietnam a atteint 30 millions de dollars, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le gouverneur de la province de Briansk, Alexander Bogomaz, a informé du développement socio-économique de la localité, notant que la localité russe maintenait toujours une croissance positive malgré les impacts de la pandémie de COVID-19.

Il a remercié le diplomate vietnamien et les agences compétentes pour leurs efforts visant à promouvoir la coopération entre les entreprises des deux pays, en particulier dans le secteur agricole.

Pour sa part, le diplomate vietnamien s'est dit satisfait de l'accord de coopération de la province de Koursk avec la province vietnamienne de Ninh Thuan (Sud).

Il a remercié les autorités des deux localités russes d'avoir soutenu la communauté vietnamienne pour assurer une vie stable en Russie.

Malgré la pandémie de COVID-19, la valeur des échanges entre le Vietnam et la Russie a augmenté de 8% avec 5 milliards de dollars. Au cours des deux premiers mois de cette année, il a bondi de plus de 30%, atteignant près de 800 millions de dollars.

A cette occasion, la délégation de l'ambassade vietnamien a visité des établissements de transformation alimentaire, des complexes de production de bétail et de volaille du groupe Miratorg à Koursk et à Bryansk.-VNA