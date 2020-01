Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - République populaire démocratique de Corée (RPDC), le 30 janvier, les dirigeants des deux Partis et deux États ont échangé des messages de félicitations.

Les messages de félicitations des dirigeants vietnamiens ont été signés par le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân; et ceux des dirigeants nord-coréens par le président du Parti des travailleurs de Corée et président de la Commission des affaires de l’Etat de la RPDC Kim Jong-un, le Premier ministre nord-coréen Kim Jae-ryong et le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC, Pak Thae Song.

Les dirigeants vietnamiens ont déclaré que l’amitié traditionnelle entre les deux pays, nourrie par le Président Hô Chi Minh et le leader Kim Il-sung, s’était sans cesse consolidée et développée au fil des décennies, soulignant que la visite officielle au Vietnam du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un effectuée les 1er et 2 mars 2019 constituait une étape importante pour le Vietnam et la RPDC.

De son côté, les dirigeants nord-coréens se sont déclarés convaincus que les bonnes relations entre les deux pays continueraient d'être développées dans les temps à venir.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh, a adressé un message de félicitations à son homologue nord-coréen Ri Son-gwon. -VNA