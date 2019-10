Hanoï (VNA) - Un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'éducation entre les gouvernements vietnamien et britannique a été signé le 3 octobre à Hanoï par le ministre vietnamien de l'Education et de la Formation, Phung Xuan Nha, et l’envoyé spécial chargé du commerce du Premier ministre britannique, Edward Vaizey, en visite de travail au Vietnam.



En vertu de ce protocole d'accord, les deux gouvernements encourageront la coopération dans l’éducation universitaire, l’enseignement de l’anglais, la technologie pédagogique, de l'éducation internationale et l'éducation maternelle.

Le gouvernement britannique aidera ses établissements universitaires à développer leurs relations de coopération avec les partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre les programmes d’alliance dans l'enseignement universitaire et postuniversitaire.

Le gouvernement britannique déploiera ses engagements par l'intermédiaire du ministère britannique de l’Education, des organes gestionnaires administratifs compétents ainsi que des entreprises, des groupes industriels et d'autres parties dans le domaine des technologies de l'éducation.



Il encouragera également les écoles privées et des investisseurs britanniques à coopérer avec les partenaires vietnamiens dans la création d'écoles appliquant un programme d'études similaire à celui au Royaume-Uni, conformément à la loi vietnamienne, et aussi dans le partage d’expériences en matière de politiques d'éducation préscolaire et de formation des enseignants préscolaires.



Les deux parties créeront un organisme de supervision chargé d’évaluer la mise en œuvre de ce protocole d’accord.



En janvier 2019, le ministre Phung Xuan Nha avait effectué une visite de travail au Royaume-Uni. Trente accords de coopération ont été signés lors de cette visite. -VNA