Le vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyen Chi Vinh (droite) et son homologue sud-coréen Park Jae-min. Photo : https://www.qdnd.vn/

Séoul (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyen Chi Vinh a eu une entrevue avec son homologue sud-coréen Park Jae-min, dans le cadre de la visite officielle en République de Corée du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Lors de cette rencontre, les deux vice-ministres ont indiqué que l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre leurs pays avaient abouti à des résultats positifs. Ils ont affirmé que les relations bilatérales dans la défense était un pilier important, avec des résultats notables en matière de coopération dans le traitement des conséquences de la guerre, la sécurité maritime, la cyber-sécurité, le maintien de la paix de l’ONU.

Les deux parties ont convenu de multiplier les visites de haut niveau, de maintenir les mécanismes de coopération disponibles, de se concentrer sur la promotion de la coopération tripartite entre l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et Vietnam concernant le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre, la fourniture de bateaux, l’entraînement et la formation...

Le vice-ministre sud-coréen Park Jae-min a affirmé son soutien aux initiatives du Vietnam. Il a déclaré que son pays était prêt à participer aux événements militaires et de défense organisés par le ministère vietnamien de la Défense en 2020, où le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

De son côté, le vice-ministre vietnamien Nguyen Chi Vinh a exprimé son soutien à l’intensification de la coopération dans la défense de la République de Corée dans la région, dont le Dialogue de défense de Séoul et la conférence de niveau de vice-ministres de la Défense ASEAN-République de Corée.-VNA