Point presse sur Mega Us Expo 2022, le 23 août à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Près de 120 entreprises innovantes sud-coréennes rencontreront des entreprises et universités vietnamiennes lors de l'événement "Mega Us Expo 2022", a-t-on appris lors d'un point presse donné le 23 août à Ho Chi Minh-Ville.

Mega Us Expo 2022 aura lieu les 21 et 22 septembre à Ho Chi Minh-Ville. Il permettra de promouvoir les liens entre entreprises des deux pays (B2B matching). Les quelque 120 entreprises sud-coréennes y présenteront plus de 650 produits dans les domaines de la cosmétique, de la pharmacie, des technologies de l'information, de l'électroménager, des aliments...

L'événement vise à célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (1992 - 2022).

Le Vietnam et la Répulique de Corée s’emploient à porter leurs échanges commerciaux à 100 milliards de dollars en 2023 et 150 milliards de dollars en 2030. Photo: VNA



Shim Jae-Yoon, consul général de République de Corée à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que Mega Us Expo 2022 aiderait les entreprises sud-coréennes et vietnamiennes à avoir plus d'opportunités de se rencontrer et de développer des affaires.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la République de Corée ont atteint 80,7 milliards de dollars en 2021, contre 500 millions de dollars en 1992. Les deux pays s’emploient à les porter à 100 milliards de dollars en 2023 et 150 milliards de dollars en 2030. -VNA