Le président de l'AN sud-coréen Park Byeong Seug. Photo: Yonhap/VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam sur invitation de son homologue de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan, le président de l'AN sud-coréen Park Byeong Seug a reçu mardi à Hanoï le président du Groupe de députés d'amitié Vietnam-République de Corée Tran Van Tuy.

La République de Corée prend en haute considération son partenariat stratégique avec le Vietnam. Elle soutient toujours le développement du Vietnam et souhaite renforcer les relations entre les deux pays de manière profonde, pratique et efficace dans tous les domaines et échelons, a affirmé Park Byeong Seug.

Appréciant les activités et la coopération des groupes de députés d'amitié des deux pays ces derniers temps, le président de l'AN sud-coréenne a souhaité qu'ils continuent de faire des efforts pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Selon Tran Van Tuy, les deux groupes de députés d'amitié intensifieront les échanges pour approfondir leur coopération, et favoriseront les activités d'affaires des entreprises des deux pays. Il a proposé à la République de Corée de continuer de soutenir la communauté des Vietnamiens vivant sur son sol, et de créer un cadre juridique optimal pour les femmes vietnamiennes mariées à des citoyens sud-coréens. -VNA