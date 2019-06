Le vice-Premier ministre vietnamien Vuong Dinh Hue (droite) et son homologue sud-coréen Hong Nam-ki. Photo : VNA



Séoul (VNA) – Le premier Dialogue au niveau de vice-Premier ministre sur la coopération économique entre le Vietnam et la République de Corée a eu lieu le 21 juin à Séoul.



L’événement a été co-présidé par le vice-Premier ministre vietnamien Vuong Dinh Hue et son homologue sud-coréen Hong Nam-ki. Il a pour objet de réaliser l’initiative du président sud-coréen Moon Jae-in concernant l’établissement d’un mécanisme de dialogue bilatéral de haut niveau dans le secteur économique.



Lors du dialogue du 21 juin, les deux vice-Premiers ministres ont convenu de renforcer la coopération commerciale bilatérale, de chercher à réduire le déficit commercial du Vietnam, et d’accélérer les exportations de certains produits sur la base de l’accord de libre-échange entre les deux pays.



Ils se sont également mis d’accord sur plusieurs mesures afin de résoudre les difficultés rencontrées par les investisseurs. Ils ont décidé de travailler ensemble pour augmenter les investissements sud-coréens au Vietnam, notamment dans les secteurs des pièces détachées et composants, du textile-habillement, de l’électronique, de l’automobile, de la transformation de produits agricoles, de l’agroalimentaire, des nouveaux matériaux, des infrastructures, des villes intelligentes, des technologies de l’information et de la communication…



En outre, les deux parties ont convenu de rechercher des mesures propres à renforcer l’efficacité des aides publiques au développement accordées par le gouvernement sud-coréen à son homologue vietnamien.



Elles sont par ailleurs parvenues à des accords importants afin d’intensifier la coopération bilatérale dans le pétrole et l’énergie. Elles ont également discuté de nombreuses initiatives de coopération dans l’agriculture, le secteur bancaire, les infrastructures, les sciences et technologies… Plusieurs questions concernant la coopération bilatérale dans l’emploi ont été aussi abordées, dans le but d’avancer des mesures pour une meilleure gestion et utilisation des ressources humaines au service du développement socio-économique des deux pays.



Les deux vice-Premiers ministres ont signé le procès-verbal de ce Dialogue. Ils ont assisté à la signature d’un mémorandum de coopération entre la Banque d’Etat du Vietnam et la Commission des services financiers, le Service de supervision financière de République de Corée, et d’un accord-cadre entre le groupe PetroVietnam et la Banque d’import-export de République de Corée (Korea Eximbank).



Le 2e Dialogue au niveau de vice-Premier ministre sur la coopération économique Vietnam-République de Corée aura lieu au Vietnam, permettant aux deux parties d’examiner la réalisation des accords conclus lors du premier dialogue et d’avancer de nouvelles idées de coopération. -VNA