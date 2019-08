La cérémonie de la signature du mémorandum de coopération entre la société TDH Ecoland (du groupe Ecopark) et le groupe sud-coréen LH, le 9 août à Hung Yên. Photo: Ecopark/CVN



Hung Yên (VNA) - TDH Ecoland, une société membre du groupe Ecopark, vient de signer un mémorandum de coopération avec le groupe sud-coréen LH portant sur les études de la planification et le développement du projet de zone industrielle verte dans la province de Hung Yên (Nord).



Forte du succès de la zone urbaine verte Ecopark depuis 2003, le groupe Ecopark accompagne le développement de la province de Hung Yên dans l’organisation de de nombreuses activités de promotion de l’investissement pour trouver des partenaires et coopérer avec eux dans le développement de projets modèles aux normes écologiques. LH est l'une des plus grandes entreprises sud-coréennes dans la construction et le développement de logements, l’aménagement urbain, la construction de complexes industriels et le développement des villes intelligentes.



La signature de ce mémorandum de coopération le 9 août entre le groupe Ecopark, représenté par la compagnie par actions d’investissement et de développement urbains TDH Ecoland (relevant du groupe Ecopark), et le groupe sud-coréen LH, constitue un pas en avant dans les efforts de coopération entre les gouvernement vietnamien et sud-coréen dans l’immobilier et l'industrie.



Selon ce mémorandum, TDH Ecoland et LH coopéreront pour étudier la planification et mettre en œuvre un projet de zones industrielles modernes et exemplaires dans la province de Hung Yên, dont une zone industrielle verte sur 139,7 ha dans le district de Yên My au cours de la période 2019-2020. Cette dernière sera construite sur la base de solutions intelligentes et écologiques, dont un réseau d’électricité produite à partir d’énergie solaire, un système moderne de gestion des déchets, des espaces verts, l’exploitation de la lumière naturelle pour les usines.



À cette occasion, les deux parties ont signé un autre mémorandum portant sur une coopération dans le développement de logements sociaux.



"Nous sommes présents dans de nombreuses provinces et villes du Vietnam pour chercher des partenaires. Nous avons choisi le groupe Ecopark car sa stratégie est adaptée à notre orientation d’investissement", a fait savoir Byeon Chang Heum, PDG du groupe LH lors de la cérémonie de la signature du mémorandum de coopération le 9 août.



"Nous ambitionnons de coopérer avec des partenaires étrangers dans la construction de modèles exemplaires de logements, de zones industrielles et de zones urbaines, la multiplication du modèle Ecopark dans l’ensemble du pays", a confié Nguyên Công Hông, vice-président du groupe Ecopark et PDG de la société TDH Ecoland. -CVN/VNA