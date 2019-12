Hanoï (VNA) - La coopération économique, commerciale et d'investissement efficace constitue un point brillant dans les relations entre le Vietnam et le Myanmar.

En 2018, le commerce bilatéral a atteint 860 millions de dollars. Le Vietnam a exporté au Myanmar 702,1 millions de dollars et importé du Myanmar 157,8 millions de dollars. Ce chiffre en 10 mois de 2019 a été de 790 millions de dollars, en hausse de 9,3% par rapport à la même période de 2018.

Le Myanmar est un marché potentiel pour les produits vietnamiens tels que: fer et acier, produits sidérurgiques, produits et équipements électriques, motos et vélos, aliments, produits électroniques et électroménagers... En revanche, le Vietnam importe principalement des fruits et légumes, du caoutchouc, des produits aquatiques, du bois et de ses dérivés, des métaux du Myanmar.

Avec 18 grands projets cumulant un fonds total de près de 2,2 milliards de dollars, le Vietnam est devenu le 7e plus grand investisseur étranger au Myanmar.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam et le Myanmar sont deux économies dynamiques de la région et mettent en œuvre des mesures de réforme très fortes pour promouvoir les avantages et les potentiels de chaque partie.

Afin de garantir l'efficacité de la coopération en matière de commerce et d'investissement, lors des rencontres entre les deux pays, la partie vietnamienne a demandé au Myanmar de réduire le nombre de marchandises importées nécessitant une licence du Myanmar et étendre celui d’articles que les entreprises d’investissement direct étranger (IDE) et les coentreprises sont autorisées à importer et exporter.

Parallèlement, il faudrait augmenter le nombre de produits que les entreprises d’IDE et les coentreprises étrangères sont autorisées à faire en gros et au détail sur ce marché, changer les réglementations sur le capital d'investissement initial des entreprises d'IDE et des coentreprises étrangères permettant d'opérer dans le domaine du commerce de gros et de détail au Myanmar.

Le Myanmar aide la partie vietnamienne à organiser avec succès la Foire des marchandises du Vietnam et d'autres activités de promotion commerciale du Vietnam au Myanmar. - VNA