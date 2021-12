Panorama de l' entretien . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan s'est entretenu le 6 décembre avec son homologue lao de l'Agriculture et des Forêts Phet Phom Phiphac, pour discuter de la coopération agro-sylvicole et du développement rural.

Le ministre Le Minh Hoan a apprécié les réalisations économiques enregistrées par le Laos ces dernières années, notamment dans l'agriculture.

Entre 2015 et 2020, les unités relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont mis en œuvre six projets d'un fonds total de plus de 250 milliards de dongs, dont trois achevés et mis en service. Ces projets ont apporté des contributions concrètes au développement du Laos ainsi qu'à la consolidation des relations entre les deux pays.

Depuis mai 2017, les deux ministères ont signé un accord de coopération dans l'agriculture, la sylviculture, l'aquaculture et le développement rural.

En matière d'élevage et de médecine vétérinaire, les deux parties échangent régulièrement des informations sur la situation des maladies animales, des mesures de contrôle des maladies, des mouvements d'animaux et des produits d'origine animale.

Les deux parties ont signé un protocole d'accord sur la coopération en matière de protection des forêts, d'application des lois forestières, de contrôle et de prévention du commerce illégal et du transport de bois, de produits forestiers et d'animaux sauvages. Elles ont collaboré dans la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

Concernant l'irrigation, elles ont coopéré dans de nombreux domaines tels que la mise en œuvre de projets d'irrigation en utilisant les aides vietnamiennes ; le soutien au Laos dans l'étude et la planification de l'irrigation ; la formation du personnel d'irrigation du Laos ; le partage d'expériences sur l'élaboration de la loi sur l'irrigation et des documents juridiques sur l'irrigation ; la gestion et l'exploitation des ouvrages d'irrigation.

Le ministre Phet Phom Phi-Phac a souhaité que les deux parties continuent de se coordonner dans la mise en œuvre des projets signés, notamment dans la gestion de la quarantaine animale et végétale.

Passant en revue les résultats de coopération ces derniers temps, le ministre Le Minh Hoan a déclaré que les deux pays disposait d'un énorme potentiel de coopération. De nombreuses entreprises souhaitent élargir leurs projets au Laos, a-t-il ajouté.

A cette occasion, les deux ministres ont assisté dans la capitale Vientiane à la cérémonie de remise des projets d'irrigation de Dong Phu Xi et de Tha Pha - Nong Phong, d'un capital total de plus de 68 milliards de dongs (2,97 millions de dollars) dont 61 milliards d'aide non remboursable du Vietnam. -VNA