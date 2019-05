Hanoi, 17 mai (VNA) - Le Parti et l'Etat vietnamiens ont toujours attaché une grande importance aux échanges d'amitié entre les jeunes vietnamien et lao, créant des conditions favorables pour renforcer leurs relations et promouvoir la compréhension mutuelle, contribuant ainsi à la solidarité et à la coopération les deux pays, a déclaré un haut responsable du Parti.

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Vo Van Thuong (droite) reçoit la délégation de l'UJRPL. Photo : VNA

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Vo Van Thuong, également président de la Commission centrale de Sensibilisation et d'Éducation du Parti, a fait cette déclaration lors d'une réception du secrétaire du. Comité central de l'Union de la jeunesse révolutionnaire du peuple lao (UJRPL) Alounxai Sounnalath et membre suppléant du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, le 16 mai à Hanoi.Vo Van Thuong a demandé à l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh (UJCHCM) et à l’UJRPL d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération existants et d'élargir leurs domaines de collaboration pour le développement socio-économique de chaque pays.Faisant l'éloge des activités organisées lors de la rencontre d'amitié entre les jeunes Vietnam-Laos de 2019, qui s'est tenue du 15 au 21 mai au Vietnam, le responsable a déclaré qu'elles avaient une signification importante dans le contexte du Vietnam célébrant le 120e anniversaire de l'anniversaire du président Ho Chi Minh, le 60e anniversaire de la Route légendaire Truong Son et des 70 ans des soldats et experts vietnamiens qui sont venus soutenir le Laos en temps de guerre.Il a exprimé l'espoir que les jeunes des deux pays accorderont plus d'attention à l'éducation des jeunes des relations traditionnelles Vietnam-Laos.Alounxai Sounnalath a pour sa part affirmé que l’UJRPL poursuivrait une étroite coordination avec l’UJCHCM afin de renforcer les échanges et la coopération, en apportant une contribution positive aux relations bilatérales. – VNA