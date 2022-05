Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Les présidents des Commissions des relations extérieures des Assemblées nationales (AN) vietnamienne et lao ont eu le 16 mai à Vientiane un entretien.



L’entretien entre Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale vietnamienne, et son homologue lao, Sanya Praserth, a eu lieu dans le cadre de la visite officielle au Laos du président de l’organe législatif vietnamien, Vuong Dinh Hue.



Les deux parties ont convenu que les Commissions des relations extérieures avaient un rôle central dans la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux Assemblées nationales, entre le Bureau de l'Assemblée nationale vietnamienne et le Secrétariat de l'Assemblée nationale lao.



Les deux parties ont convenu qu'après la conférence entre les deux Assemblées nationales tenue le 16 mai, elles organiseraient une autre conférence présidée par les dirigeants des deux Assemblées nationales.



Concernant la coopération dans les forums multilatéraux, les deux parties ont affirmé qu'elles se coordonneraient activement au sein de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), de l'Union interparlementaire (UIP), du Forum des peuples de l'ASEAN (APF)…



La partie vietnamienne a affirmé que le Vietnam participerait activement à la Conférence des présidents des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam (CLV), organisée par l'Assemblée nationale du Laos en 2023.-VNA