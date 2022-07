Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (milieu) et son épouse, le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son épouse, le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith et son épouse, le 28 juin 2021. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les dirigeants du Vietnam et du Laos ont échangé des messages de félicitations à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (5 septembre) et du 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet).



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, le président de la République, Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, ont envoyé des messages de félicitations et des fleurs au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, au Premier ministre lao, Phankham Viphavanh, et au président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane.



Dans leurs messages de félicitations, les dirigeants vietnamiens ont déclaré que la solidarité et l’amitié spéciales entre le Vietnam et le Laos étaient devenues une relation exemplaire, loyale et pure, un bien commun inestimable des deux Partis et des deux nations, un facteur extrêmement important pour assurer le succès de la Révolution de chaque pays.



Ils ont affirmé la volonté constante du Parti, de l’Etat, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du peuple vietnamiens de préserver, développer et consolider sans cesse les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos. Sur la base du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, les deux pays continueront à travailler ensemble pour approfondir la coopération bilatérale, la rendre de plus en plus efficace, contribuant au développement socio-économique de chacun, au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et au développement de la Communauté de l’ASEAN, de la région comme du monde.



Dans leurs messages de félicitations, les dirigeants lao ont souligné les nombreuses réalisations de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays au cours des 60 dernières années, lesquelles avaient apporté une contribution importante au développement de chaque pays.



Au nom du Parti, de l’Etat et du peuple du Laos, ils ont exprimé leur profonde reconnaissance et adressé leurs sincères remerciements au Vietnam pour son soutien précieux, opportun et efficace à la Révolution du Laos. Ils ont affirmé continuer à collaborer étroitement avec le Vietnam, à accorder la plus grande priorité à la protection et au développement des relations entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples.



A cette occasion, le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Le Hoai Trung, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et les dirigeants de nombreux ministères, organes et localités du Vietnam, ont échangé des messages de félicitations avec leurs homologues du Laos. -VNA