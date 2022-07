Le président de l'Assemblée nationale du Laos, Xaysomphone Phomvihane reçoit Do Van Chien (gauche), secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du FPV. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le matin du 27 juillet, dans le cadre de sa visite d'amitié officielle au Laos, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Do Van Chien, a eu en entretien avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Le même jour, le dirigeant vietnamien a rendu des visites de courtoisie au Premier ministre laotien, Phankham Viphavanh et au Président de l'Assemblée nationale (AN) du Laos, Xaysomphone Phomvihane.

Le Premier ministre du Laos, Phankham Viphavanh, reçoit le Comité central du FPV Do Van Chien (gauche). Photo: VNA

Lors des rencontres, les dirigeants laotiens ont hautement apprécié la visite au Laos de Do Van Chien et de la délégation de haut rang du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, notamment à l'occasion de la célébration de l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos-Vietnam, Vietnam-Laos, des 60 ans des relations diplomatiques et du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.

Ils ont exprimé leur souhait que sur la base de l'Accord de coopération entre les deux organisations pour la période 2022-2027 récemment signé, le FPV et le Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN) continueront de partageryh des expériences dans le travail du front et de renforcer la coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, reçoit le Comité central du FPV Do Van Chien (droite). Photo: VNA

À cette occasion, le président du Comité central du FPV Do Van Chien a respectueusement transmis les salutations du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, du président Nguyen Xuan Phuc, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue aux dirigeants laotiens. -VNA