Hanoi, 29 décembre (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu et le ministre lao des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith ont présidé, le 29 décembre, la 31e réunion annuelle entre deux délégations frontalières Vietnam-Laos.

Panorama de la 31e réunion. Photo : VNA



Lors de la réunion, les deux parties ont évalué les résultats de la mise en œuvre du travail des frontières conformément au Protocole sur les lignes frontalières et le bornage des frontières Vietnam-Laos et à l'accord Vietnam-Laos concernant la réglementation sur la gestion de la frontière terrestre et des postes frontaliers, signé en 2016 depuis la 30e et donné des orientations dans le temps à venir.



En 2021, malgré de nombreuses difficultés dues à l'impact de la pandémie de COVID-19, les deux parties se sont efforcées de coopérer pour maintenir une frontière stable, l'ordre social, la sécurité et la sûreté dans la zone frontalière entre les deux pays, créant des conditions favorables pour la prévention et le contrôle des maladies ainsi que la coopération au développement socio-économique des provinces frontalières.



Ces efforts ont consolidé davantage la paix et la stabilité à la frontière des deux pays, contribuant au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux États et les peuples du Vietnam et du Laos.



Les deux parties ont convenu de continuer à coordonner la gestion des frontières et des bornes frontières, d'étudier et de proposer aux gouvernements des deux pays de permettre la mise en place de mesures, notamment l'utilisation de passeports vaccinaux, pour faciliter davantage les déplacements entre les deux pays en le contexte de la pandémie de COVID-19.

Dans le même temps, ils ont préconisé l'adoption et l'application de politiques et de mécanismes spécifiques pour encourager et attirer les entreprises des deux pays à investir dans les zones frontalières.

La prochaine réunion aura lieu au quatrième trimestre 2022 au Laos.- VNA