La délégation vietnamienne. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Les chefs des Commissions d’organisation des Comités centraux (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) ont eu le 4 janvier un entretien en ligne.



Lors de l’entretien, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, et Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission d’organisation du Comité central du PPRL, ont évalué leur coopération ces derniers temps et discuté d’orientations futures.



Les deux parties ont convenu d'échanger régulièrement des informations et de partager leurs expériences sur l’édification du Parti et du système politique. Elles ont décidé de renforcer leur coopération, de maintenir l’échange de délégations, d’intensifier la communication sur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos, de collaborer pour organiser des activités marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos en 2022.



Truong Thi Mai et Sisay Leudetmounsone ont signé un accord de coopération entre leurs Commissions pour la période 2022-2026.-VNA