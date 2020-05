La délégation de haut niveau du Parti et de l’Etat vietnamiens rend hommage à Sisavath Keobounphanh, ancien membre du Bureau politique, ancien Premier ministre, ancien président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos, le 15 mai à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation de haut niveau du Parti et de l’Etat vietnamiens conduite par Truong Hoa Binh, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre permanent, s’est rendue le 15 mai à l’ambassade du Laos pour rendre hommage à Sisavath Keobounphanh, ancien membre du Bureau politique, ancien Premier ministre, ancien président du Comité central du Front d’édification nationale du Laos.



Dans le registre de condoléances, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a affirmé que Sisavath Keobounphanh était un dirigeant brillant du Laos, un grand ami et un camarade intime du Vietnam et qu’il avait eu des contributions particulièrement importantes à l’édification, à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.



Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, les dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens, ont envoyé des gerbes de fleurs pour exprimer leurs condoléances.



L’ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, a remercié les dirigeants vietnamiens pour leurs condoléances.



Le même jour, des délégations du bureau du Comité central du Parti, du bureau présidentiel, du bureau gouvernemental, du bureau de l’Assemblée nationale, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Agriculture et du Développement, du Comité de coopération Vietnam-Laos, de l’Association d’amitié Vietnam-Laos, et de nombreux autres organes, sont allées à l’ambassade du Laos pour rendre hommage au défunt. -VNA