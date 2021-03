Hanoi, 22 mars (VNA) - Le Vietnam considère le Japon comme un partenaire stratégique important et de confiance.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Nguyên Phu Trong, lors de la conversation téléphonique avec le président du Parti libéral-démocrate (PLD) et Premier-ministre japon ais Suga Yoshihide. Photo : VNA

C’est ce qu’a indiqué le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Nguyên Phu Trong, lundi 22 mars, lors d’un entretrien téléphonique avec le président du Parti libéral-démocrate (PLD) et Premier-ministre japonais Suga Yoshihide.

Le secrétaire général du Parti et président de la République du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a remercié le PLD et Suga Yoshihide pour leurs félicitations au 13e Congrès national du PCV et à lui-même.

Il a souligné la politique extérieure cohérente du Vietnam en matière d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, d'intégration active et proactive dans le monde, et d'être un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale. communauté.

Le dirigeant vietnamien a demandé aux deux parties d'intensifier les échanges et les rencontres à tous les niveaux.

Nguyên Phu Trong a invité le Japon à continuer de soutenir les stratégies et plans de développement socioéconomique du Vietnam adoptés lors du 13e Congrès national du Parti et à améliorer la connectivité entre les deux économies.

Pour sa part, au nom du PLD et du gouvernement du Japon, Suga Yoshihide a félicité le 13e Congrès national du PCV et la réélection du leader vietnamien au poste de secrétaire général du Comité central du PCV pour le 13e mandat.

Il a exprimé sa conviction que sous la direction du PVV, dirigé par le secrétaire général et président de la République Nguyên Phu Trong, le Vietnam récoltera des résultats encore plus importants dans le processus de Doi moi (Renouveau).

Le président du PLD et Premier ministre du Japon ont affirmé qu'il attachait de l'importance au partenariat stratégique élargi avec le Vietnam et qu'il était déterminé à contribuer davantage au développement des relations bilatérales.

Dans le contexte des évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, le Japon continuera à travailler avec le Vietnam dans la prévention et le contrôle de la maladie, a-t-il déclaré, exprimant son espoir d'une coordination étroite pour promouvoir les relations bilatérales de manière intégrale, pratique et efficace, vers le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.

Le chef du gouvernement japonais s’est engagé à continuer de collaborer avec le Vietnam dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Il a également plaidé pour une coopération accrue entre les deux pays dans tous les domaines dans la perspective du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023.

Au cours de la conversation téléphonique, les deux dirigeants ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. - VNA