Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a eu le 19 mai une conversation téléphonique avec le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, pour discuter des mesures contre la pandémie de COVID-19 et renforcer la coopération bilatérale et multilatérale.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA

Saluant le succès du Vietnam dans la lutte contre la pandémie, le ministre italien Luigi Di Maio a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens d'avoir apporté un soutien précieux à l'Italie dans les moments difficiles, affirmant qu'il s'agit d'un acte d'amitié et de solidarité entre les deux nations.

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, pour sa part, a affirmé que le Vietnam continuera de s'associer avec l'Italie et la communauté internationale dans la lutte contre la pandémie.

Il a remercié l'Italie d'avoir créé des conditions favorables au rapatriement des citoyens vietnamiens pendant la pandémie et a souhaité que les deux gouvernements continuent de travailler en étroite collaboration pour soutenir leurs citoyens dans le futur.

Les deux parties ont également souligné l'importance du partenariat stratégique bilatéral et sont convenues de faciliter les échanges des délégations à tous les niveaux lorsque la situation redeviendrait normale.

Ils ont promis de renforcer les mécanismes de consultation et de coordination pour diriger efficacement la coopération bilatérale dans la nouvelle période, exploiter le potentiel de partenariat dans des domaines d’intérêt commun tels que l'économie, le commerce, la science et la technologie et la culture et l’éducation.

Pham Binh Minh a suggéré que l'Italie continue de soutenir les liens entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), en exploitant en particulier les avantages apportés par l'accord de libre-échange UE-Vietnam et l'accord de protection des investissements UE-Vietnam dans un avenir proche.

Les deux parties se sont engagées à continuer de travailler en étroite collaboration sur les questions internationales et à dynamiser les liens entre l'ASEAN et l'Italie en 2020, lorsque le Vietnam assume la présidence de l'ASEAN et le membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a également invité le ministre italien Luigi Di Maio à effectuer une visite officielle au Vietnam. Le diplomate italien a accepté l'invitation avec plaisir.- VNA