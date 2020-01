Hanoi (VNA) – Le membre du Bureau politique Trân Quôc Vuong a reçu vendredi 3 janvier à Hanoi une délégation du parti au pouvoir en Hongrie, Fidesz-Union civique hongroise, dirigée par sa vice-présidente Katalin Novak.

Le membre du Bureau politique Trân Quôc Vuong et la vice-présidente du Fidesz, Katalin Novak. Photo : VNA



Trân Quôc Vuong, également membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné que l’amitié traditionnelle et le partenariat intégral entre les deux pays, en particulier les relations entre les deux partis au pouvoir, ont connu un bon développement ces dernières années.



Parlant de la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la culture, de l’éducation, de la sécurité et de la défense, il a déclaré que les deux gouvernements devraient redoubler d’efforts pour appliquer efficacement les accords conclus entre les dirigeants des pays et se coordonner pour organiser avec succès des activités marquant les 70 ans de relations diplomatiques en 2020.



Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le rôle et la position du Fidesz dans le développement de la Hongrie, ainsi que la promotion de relations multiformes entre les deux pays.

Il a souligné que les deux partis devraient intensifier le dialogue de haut niveau et bien mettre en œuvre les accords signés, notamment en partageant des informations et expériences et en discutant des questions en suspens dans les partis et les relations des deux pays, afin de consolider la confiance politique et de définir des orientations pour les liens bilatéraux dans le futur.



Lors de la rencontre, Novak a informé son hôte de la situation de la Hongrie et du Fidesz, affirmant que son pays considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans sa politique étrangère d’«ouverture orientale» et soutient les liens économiques et commerciaux entre le Vietnam et l’UE.



Elle a également exprimé son espoir d’une coopération renforcée entre les deux parties afin de créer un élan permettant de gérer efficacement les grands projets de coopération de leur pays dans les temps à venir.



Le même jour, le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Hoàng Binh Quân, s’est entretenu avec la délégation hongroise.



Les deux parties ont discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun, de la situation de chaque parti et de chaque pays, des questions urgentes concernant les partenariats économiques, commerciaux et d’investissement, ainsi que des moyens de poursuivre la mise en œuvre des accords de coopération bilatéraux. - VNA