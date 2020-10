Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (droite) et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extéirieur, Peter Szijjártó. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam considérait toujours la Hongrie comme un partenaire d’amitié traditionnel à long terme.

Pham Binh Minh a eu un entretien vendredi, 16 octobre, à Hanoï avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Peter Szijjártó qui effectue les 15 et 16 octobre une visite officielle au Vietnam.

Le vice-Premier ministre vietnamien s’est déclaré convaincu que l’établissement de leur partenariat intégral à l’occasion de la visite en Hongrie en septembre 2018 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, constitue une base solide pour le développement de plus en plus efficace de la coopération bilatérale.

Le ministre hongrois a affirmé le souhait de son pays de rendre plus profond et efficace le partenariat intégral avec le Vietnam dont le rôle et la position sont bien appréciés sur la scène régionale.

Les deux parties ont exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux de la coopération bilatérale ces dernières années, leur collaboration et leur soutien mutuel lors de leurs candidatures au poste de membre des organes et organisations importantes de l’ONU.

Estimant que les relations économiques et commerciales des deux pays se développaient de manière stable mais ne sont pas à la hauteur de leurs potentiels, les deux parties ont convenu de favoriser la coopération entre les entreprises et investisseurs vietnamiens et hongrois, notamment dans les secteurs où la Hongrie a des atouts et dont le Vietnam a besoin, tels que l’exploitation des ressources en eau, l’environnement, la pharmacie, la transformation alimentaire, l’énergie renouvelable, l’industrie manufacturière et la défense, l’infrastructure...

Pham Binh Minh a tenu en haute estime le fait que la Hongrie considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique d’octroi d’aide de développement publique (ADP). Des projets bénéficiaires d’aides hongroises ont contribué activement à la mise en œuvre des objectifs de développement durable du Vietnam, a-t-il souligné.

Les deux parties ont également convenu de coopérer étroitement dans le décaissement des fonds hongrois dans le cadre de l’Accord de coopération financière et politique d’une valeur de 440 millions d’euros, signé en 2017 par les gouvernements vietnamien et hongrois.

Elles ont discuté des mesures visant à intensifier leur coopération dans des domaines importantes que sont la défense, la sécurité, l’éducation et la formation, la santé, l’agriculture, la culture, le tourisme, l’environnement, l’emploi…avant de partager leur point de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun dont celles liées à la Mer Orientale. -VNA