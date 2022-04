Lors de la séance de travail. Photo : https://nongnghiep.vn/

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a partagé des contenus de coopération et de soutien possibles envers l’agriculture vietnamienne lors d'une séance de travail, le 13 avril, avec le ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan.

Le Vietnam est toujours prêt à promouvoir des programmes de coopération ainsi que lever les difficultés dans le commerce agricole entre les deux pays, a affirmé le ministre Le Minh Hoan.

Lors de cette séance de travail, le ministre Le Minh Hoan a évoqué la récente réduction par le Département américain du Commerce (DOC) de près de 7 fois de la taxe antidumping sur le miel vietnamien passant de 410,93% - 413,99% dans la conclusion préliminaire à 58,74% - 61,27%. Ceci aidera la filière apicole nationale à continuer d'exporter vers les États-Unis, a apprécié le ministre Le Minh Hoan.

Selon le ministre Le Minh Hoan, les produits agricoles américains exportés vers le Vietnam occupent une place de choix, aussi les deux parties continueront à maintenir leurs échanges, espérant que la partie américaine ouvrira largement la porte aux pamplemousses vietnamiens.

En outre, le ministre a également suggéré que les États-Unis soutiennent le Vietnam dans des projets de technologies de conservation pour garantir des normes de qualité, obtenant ainsi un accès plus approfondi au marché américain.

En accord avec cette proposition, l'ambassadeur Marc E. Knapper a déclaré: "Les consommateurs américains seront très heureux de déguster du pamplemousse vietnamien".

Concernant le développement agricole et rural durable, le Vietnam a activement participé aux initiatives américaines sur la protection de l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon le ministre Le Minh Hoan.

Sur ce sujet, les Etats-Unis apprécient les engagements forts du Vietnam envers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Les Etats-Unis sont prêts à soutenir le Vietnam en matière de technique, de finance et de ressource humaine dans sa réponse du Vietnam au changement climatique, a déclaré l'ambassadeur Marc E. Knapper.

Lors de cette séance de travail, le diplomate américain a révélé que son pays souhaitait coopérer avec le Vietnam dans le règlement de la question liée au «carton jaune» imposé par la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui affecte non seulement les questions commerciales mais aussi environnementales.

En outre, le ministre vietnamien et l'ambassadeur américain ont également convenu de promouvoir la coopération pour pouvoir produire un vaccin contre la peste porcine africaine. -VNA