Le dédouanement au poste-frontière de Na Nua dans le district de Trang Dinh, province de Lang Son (Nord), dont l'autre côté est le poste-frontière de Nahua dans le district de Longzhou, province chinoise du Guangxi, a été officiellement rétabli le 14 décembre. Photo: VNA

Lang Son (VNA) – Le dédouanement au poste-frontière de Na Nua dans le district de Trang Dinh, province de Lang Son (Nord), dont l'autre côté est le poste-frontière de Nahua dans le district de Longzhou, province chinoise du Guangxi, a été officiellement rétabli le 14 décembre après près de 4 ans de suspension à cause du COVID-19.



Selon le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) du district de Longzhou, Fengbo, ce rétablissement est le fruit des discussions entre les hauts dirigeants chinois et vietnamiens, ainsi que des efforts des organes concernés des deux parties. Cette activité permettra de promouvoir le développement des économies frontalières des deux pays et des deux localités.

Vu Duc Thien, président du Comité populaire du district de Trang Dinh, province de Lang Son, a déclaré que cet événement contribuerait au développement des activités commerciales entre les deux localités, permettant aux habitants des zones frontalières d'avoir plus d'emplois et d’améliorer leurs revenus et leur vie.



Immédiatement après la cérémonie de rétablissement du dédouanement, 10 camions en provenance de Chine ont complété les procédures d'entrée au Vietnam pour recevoir des longanes vietnamiens séchés exportés vers la Chine. -VNA