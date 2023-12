Quang Ninh (VNA) - Un forum visant à promouvoir les activités touristiques frontalières à travers des paires de portes frontalières internationales de Mong Cai, province de Quang Ninh (Vietnam) et Dongxing, une ville de la région autonome du Guangxi (Chine) a eu lieu vendredi 1er décembre à Mong Cai.

Vue générale du forum. Photo: VNA



La promotion du tourisme frontalier est un facteur nécessaire, contribuant non seulement au développement socio-économique des provinces frontalières, mais également étant un moteur important du tourisme et du développement socio-économique des deux pays en général, favorisant les échanges culturels et renforçant la coopération amicale, a déclaré Hô Quang Huy, président du Comité populaire de la ville de Mong Cai.

Il a souligné la nécessité de définir les solutions et orientations afin de promouvoir davantage les activités touristiques frontalières et d'attirer les touristes internationaux.

Le maire de l'administration de la ville de Dongxing, Li Jian, a proposé des mesures aux deux parties comme notamment le renforcement des échanges de politiques, l’accélération de l'établissement de destinations touristiques modèles et des itinéraires touristiques en mer, l’ouverture des circuits transfrontaliers de haute qualité…



Selon Nguyên Trung Khanh, chef de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), la coopération touristique entre la province de Quang Ninh et le Guangxi a contribué à la promotion de la coopération touristique et des échanges de visiteurs entre les deux pays, et à l’amélioration de la vie des gens et ainsi qu’à l'édification d'une frontière de paix et d'amitié.

Des touristes à une porte frontalière. Photo: VNA



Depuis le début de cette année, le nombre de touristes traversant la frontière a augmenté, avec plus de 10 000 groupes de touristes et plus de 120 000 Vietnamiens se rendant à Dongxing.



Selon les données du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, avant le COVID-19, la Chine était toujours le plus grand marché de touristes du Vietnam, représentant environ 30 % du nombre total de visiteurs internationaux au pays. Au cours des 11 premiers mois de 2023, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint plus de 11,2 millions, dont plus de 1,5 million de touristes chinois. -VNA