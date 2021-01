Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Chine demeure toujours le plus grand partenaire commercial, le premier fournisseur de marchandises et le deuxième marché à l’exportation du Vietnam.

Selon des données du ministère de l’Industrie et du Commerce, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine en 2020 ont atteint plus de 133,09 milliards de dollars, en hausse de 13,8% en variation annuelle. Les exportations vietnamiennes vers la Chine sont estimées à 48,9 milliards de dollars (+17,9%) et les importations en provenance de ce pays voisin, 84,1 milliards (+11,5%).

Des produits transformés et fabriqués, des matériaux de construction sont le moteur principal de la croissance des échanges commerciaux Vietnam – Chine l’année dernière.

Toutefois, certains groupes de produits d'exportation traditionnels du Vietnam rencontrent également des difficultés pour expédier vers la Chine, notamment les produits agricoles et aquatiques.

Selon les statistiques des douanes chinoises, le Vietnam est devenu le 6e partenaire commercial de la Chine en 2020, progressé de deux rangs par rapport à 2019. Le Vietnam est également le 8e fournisseur de marchandises et le 5e marché d'exportation de la Chine dans le monde. -VNA