Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de la province vietnamienne de Cao Bang a organisé le 2 avril un programme d'échange d'affaires avec la ville de Baise (province chinoise de Guangxi).Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Cao Bang, Nguyen Trung Thao, dotée de six portes frontalières avec la Chine, Cao Bang a un potentiel de développement touristique grâce à nombreux villages d'artisanats traditionnels et patrimoines culturels immatériels.Le dirigeant a suggéré que les entreprises vietnamiennes et chinoise recherchent et déploient conjointement des activités de coopération en matière d'investissement dans les domaines spécifiques tels que logistique, transformation, fabrication, technologie. Sans oublier de promouvoir la coopération dans l'agriculture, l'éducation, la santé, le tourisme, le commerce et les services, etc.Les délégués de la ville de Baise ont souhaité que la province de Cao Bang crée les conditions favorables pour élargir les marchés et développer des chaînes commerciales transfrontalières… La ville de Baise appliquera également des politiques préférentielles pour les milieux d’affaires de Cao Bang.A cette occasion, certaines entreprises de Cao Bang et de Guangxi ont signé un accord de coopération. Une rencontre entre le Comité de gestion de la zone économique de Cao Bang et le Département du commerce de Baise a été organisée. -VNA