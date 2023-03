Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Prak Sokhonn ont présidé le 21 mars la 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.

Les deux parties ont échangé des opinions approfondies sur les résultats de la coopération entre les ministères et secteurs des deux pays au cours des dernières années dans les domaines de la politique-diplomatie, de la défense, de la sécurité, de la coopération frontalière, de l'économie, du commerce, de l’investissement, des transports, de l’éducation et de la formation, de la culture, des sports, du tourisme, de la santé, de la justice... ainsi que la coopération décentralisée.

Les deux parties se sont réjouies du bon développement des relations bilatérales au cours des dernières années, en particulier de la coordination réussie dans l'organisation d’une rencontre de haut niveau entre les deux Partis le 18 février 2023, des visites officielles du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et du président vietnamien de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue au Cambodge en 2022, ainsi que de nombreuses activités significatives organisées dans le cadre de "l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge 2022" pour célébrer les 55 ans de relations diplomatiques Vietnam- Cambodge.

La coopération dans la défense-sécurité est devenue un pilier de plus en plus important dans les relations bilatérales. La coopération économique s’est fortement développée ces dernières années. En 2022, le commerce bilatéral a atteint 10,57 milliards de dollars, en hausse de près de 11 % par rapport à la même période en 2021. Le Vietnam est le troisième partenaire commercial du Cambodge au sein de l'ASEAN et compte actuellement 205 projets d'investissement valides au Cambodge cumulant un capital total de 2,94 milliards de dollars, se classant au premier rang de l'ASEAN et figurant dans le top 5 des premiers investisseurs étrangers directs au Cambodge.



La 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Photo : VNA

Les deux parties ont convenu de continuer à maintenir des échanges et des consultations de haut niveau et des mécanismes bilatéraux, en mettant effectivement en œuvre les accords signés ; de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense ; de renforcer les liens entre les deux économies ; de promouvoir les investissements bilatéraux ; d’examiner et de proposer des politiques appropriées pour lever les difficultés et les obstacles pour les entreprises des deux pays.

Elles se sont accordées pour renforcer davantage la coopération dans les domaines de la connectivité des transports, du tourisme, de l'agriculture-sylviculture-pêche, des postes et télécommunications et des technologies de l'information, du travail, des ressources naturelles, de l'environnement..., en promouvant la coopération décentralisée et dans le cadre du Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam (CLV) ; pour poursuivre la coopération pour retrouver, rassembler et rapatrier les restes des soldats et experts vietnamiens morts au Cambodge.



A l'issue de la réunion, Bui Thanh Son et Prak Sokhonn ont signé le procès-verbal de cette réunion. Les deux parties ont convenu de tenir la 21e réunion du Comité mixte à un moment approprié en 2024. -VNA