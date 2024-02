Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion du succès des 5es élections sénatoriales au Cambodge le 25 février, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a envoyé une lettre de félicitations au président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Techo Hun Sen.



Dans sa lettre, au nom du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong a adressé au président du PPC, Samdech Techo Hun Sen, ainsi qu’aux dirigeants, responsables et membres du PPC, de chaleureuses félicitations pour le grand succès des 5es élections sénatoriales, notamment la grande victoire du PPC lors de ces élections. Le dirigeant vietnamien a déclaré que les résultats des élections avaient une fois de plus affirmé le rôle et la position du PPC sous la direction de Samdech Techo Hun Sen.



Le secrétaire général du PCV s’est déclaré convaincu qu’avec les réalisations obtenues, ainsi que la riche expérience et le soutien du peuple cambodgien, le PPC dirigé par le président Samdech Techo Hun Sen continuerait à remporter de nombreuses nouvelles et plus grandes réalisations dans son travail de défense, de construction et de développement du Cambodge.



Le Vietnam continuera à faire de son mieux, avec le Cambodge, pour préserver et développer les bonnes relations entre le Vietnam et le Cambodge afin de les approfondir de manière substantielle et efficace dans les domaines, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.-VNA