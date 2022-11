Entretien des Premiers ministres Pham Minh Chinh et Samdech Techo Hun Sen, le 8 novembre à Phnom Penh. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Après la cérémonie d’accueil solennelle le matin du 8 novembre à Phnom Penh, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de consolider et promouvoir les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que de rendre plus profonde et efficace la coopération bilatérale.

Ils ont convenu de continuer à intensifier la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité, en insistant sur le principe de ne permettre à aucune force hostile d'utiliser le territoire d'un pays pour nuire à la sécurité et aux intérêts de l'autre.

Ils ont également convenu de poursuivre les efforts communs dans la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Cambodge et de promouvoir le rapatriement des restes des soldats cambodgiens tombés au Vietnam.

Les deux Premiers ministres ont décidé de renforcer la connectivité entre les deux économies. Ils ont souligné l’importance du commerce frontalier et de la coopération au service du développement économique des zones frontalières. Ils ont apprécié les efforts pour finaliser l’Accord de commerce frontalier Vietnam-Cambodge en vue de la signature lors de cette visite.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (premier à partir de la droite). Photo: VNA

S’agissant des frontières, les deux parties ont convenu de respecter et de mettre pleinement en œuvre les traités frontaliers signés, de continuer à promouvoir les négociations et de s'efforcer de trouver une solution satisfaisante pour les 16% de la frontière terrestre dont la délimitation et le bornage ne sont pas encore achevés. Elles ont également convenu de résoudre les problèmes surgissant dans un esprit de solidarité et d'amitié, contribuant à l’édification d'une frontière pacifique, stable et de coopération entre le Vietnam et le Cambodge.



Les deux Premiers ministres ont également décidé de continuer à promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, des transports, de l'agriculture-sylviculture-pêche, de l'information et de la communication, de la finance-banque, de la culture, du tourisme, des échanges interpersonnels, des sports...



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré souhaiter que la partie cambodgienne continue de prêter attention et de créer des conditions plus favorables pour que la communauté de personnes d’origine vietnamienne puisse vivre et travailler de manière stable et légale sur son sol, contribuant activement au développement socio-économique local et au resserrement des relations de voisinage et d’amitié entre les deux pays.



S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont souligné que le Vietnam et le Cambodge devaient renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment dans le cadre de l’ASEAN et des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong, contribuer activement au renforcement de la solidarité, de l'unité et à la promotion du rôle central de l'ASEAN, ainsi qu’à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région comme du monde.

Signature de documents entre le Vietnam et le Cambodge. Photo: VNA

Les deux parties ont souligné l'importance d'assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol, de renforcer la confiance, de ne pas menacer de recourir à la force ou y recourir, de respecter le droit international, de régler les différends par la voie pacifique, sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de soutenir l’application stricte et pleine par les parties de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de promouvoir la finalisation du Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, y compris la CNUDM de 1982.

Après leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de 11 documents entre leurs pays concernant divers domaines, dont le transport routier, l’agriculture, le commerce frontalier, les postes et télécommunications, les technologies de l’information et la transition numérique.-VNA