Des citoyens vietnamiens à l'agence compétente locale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les travailleurs illégaux est une récente question de grand intérêt. Les autorités compétentes du Vietnam se sont étroitement coordonnées avec celles du Cambodge pour gérer la situation, a déclaré le 6 octobre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique du ministère.



Selon Le Thi Thu Hang, ces dernières années, les organes de représentation vietnamienne au Cambodge ont suivi de près la situation, maintenu des contacts réguliers avec la communauté vietnamienne, coordonné activement avec les autorités cambodgiennes pour renforcer l'examen, élargir l'enquête, la vérification et le sauvetage des citoyens vietnamiens qui ont été arnaqués pour aller travailler illégalement au Cambodge.

Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration rapide et efficace avec des agences compétentes au pays, a effectué les procédures nécessaires pour ramener les citoyens chez eux. En conséquence, 1.000 personnes ont été rapatriées et des milliers d’autres ont reçu l’assistance en termes de procédures.

Les ministères, les secteurs et les localités du pays ont également renforcé la sensibilisation et encouragé les gens, les entreprises, les usines à respecter la loi, à prévenir les actes visant à inciter et à tromper pour la sortie illégale à l'étranger. Ils ont aussi renforcé le contrôle dans les zones frontalières et pris des mesures pour traiter strictement les contrevenants.

Le Thi Thu Hang a souligné qu'à l'avenir, le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation vietnamienne au Cambodge continueraient à se coordonner étroitement avec les agences et localités du pays, ainsi que les autorités cambodgiennes pour saisir la situation des travailleurs, soutenir rapidement le sauvetage et les rapatrier et aussi à prendre des mesures pour garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens.

"Nous continuerons à nous coordonner avec les agences de presse nationales pour renforcer la communication sur ce sujet pour la population", a-t-elle déclaré.

Toujours lors de la conférence de presse, à propos de la découverte de corps sur la côte de Phu Quoc, Le Thi Thu Hang a précisé: "Après avoir reçu des informations sur la découverte de corps soupçonnés d’être citoyens chinois sur la côte de Phu Quoc dans la province de Kien Giang, les autorités locales et nationale' ont échangé en urgence avec le consulat général de Chine à Ho Chi Minh-Ville pour procéder à une vérification et une enquête sur cette affaire.



Dans l'immédiat, les forces fonctionnelles prélèvent des échantillons pour déterminer l'identité et les antécédents des victimes, tout en clarifiant la cause du décès et en traitant des questions concernant les défunts, conformément à la loi vietnamienne. - VNA