Hanoï (VNA) - La 3e réunion pour tirer des expériences dans la mise en œuvre du protocole sur le mécanisme de communication par hotline entre la Garde-côte du Vietnam et le Comité national pour la sécurité maritime du Cambodge s'est tenue le 4 octobre, à Hanoï.

Le colonel Vu Trung Kien, commandant adjoint de la Garde-côtes du Vietnam et le vice-amiral Tea Sokha, commandant adjoint de la marine, commandant en chef du Commandement tactique avancé du Comité national pour la sécurité maritime du Cambodge ont co-présidé la réunion.

Les deux parties ont estimé que ces derniers temps, via la hotline, le Vietnam et le Cambodge ont activement maintenu l'échange et le partage d'informations sur la situation en mer ainsi que sur les pêcheurs des deux pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la mise en œuvre dudit protocole, de coordonner dans le partage d'informations sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), d'aider les pêcheurs des deux pays dans leurs activités en mer, de renforcer l'échange d'informations, de s'entraider et de gérer les situations en mer ; de mener annuellement les échanges de délégations entre le Commandement tactique avancé du Comité national pour la sécurité maritime du Cambodge et le Commandement de la 4e région de la Garde-côte du Vietnam.

Elles organiseront la 4e réunion au Cambodge en 2023 pour tirer des expériences sur la mise en œuvre du protocole sur le mécanisme de communication par hotline, participeront activement aux forums multilatéraux sur l'application de la loi maritime et la sécurité maritime dont les deux parties sont membres. -VNA