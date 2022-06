Panorama de l'entretien. Photo: Ministère des Affaires étrangères



Hanoï (VNA) - Le 27 juin, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, s'est entretenu avec son homologue australienne, Penny Wong, en visite officielle au Vietnam du 26 au 28 juin 2022.



Bui Thanh Son a déclaré saluer la décision de Penny Wong de choisir le Vietnam comme premier pays d'Asie du Sud-Est à visiter après sa prise de fonctions. Il s’est déclaré convaincu que la visite de la ministre australienne favoriserait davantage le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie, contribuant à saluer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques des deux pays en 2023.



Selon les deux ministres, avec la réouverture complète du Vietnam et de l’Australie, les deux parties doivent intensifier leur coopération, en particulier dans les secteurs gravement impactés par la pandémie tels que le tourisme, l’éducation, le travail. Il est en même temps nécessaire d’intensifier la coopération dans les domaines traditionnels tels que le commerce, l’investissement, la sécurité, la défense, de se coordonner étroitement pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023). Les deux ministres ont convenu de promouvoir la coopération dans des domaines nouveaux et pleins de potentiels tels que la résilience au changement climatique, la croissance verte et la durabilité.



S'agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, le ministre Bui Thanh Son a déclaré saluer l’établissement du partenariat stratégique intégral entre l’Australie et l’ASEAN. Il a suggéré que l'Australie continue d'apporter des contributions positives à la coopération régionale sur la base du respect du rôle central de l'ASEAN, pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. La ministre Penny Wong a affirmé que l'Australie attachait de l’importance à sa coopération avec l'ASEAN, au rôle central de l'ASEAN et continuait de promouvoir la coopération pour le développement durable de la sous-région du Mékong.



En ce qui concerne la Mer Orientale, la ministre australienne a souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol, du respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.-VNA