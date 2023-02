Des participants au 3e dialogue sur la sécurité au niveau de vice-ministres entre le Vietnam et l' Australie . Photo: VNA

Canberra (VNA) – Le 3e dialogue sur la sécurité au niveau de vice-ministres entre le Vietnam et l'Australie a eu lieu le 22 février à Canberra pour promouvoir la coopération bilatérale sur les questions de sécurité et d'application de la loi d'intérêt commun.



Le dialogue, qui s'est tenu dans le cadre de la déclaration commune des pays sur leur partenariat stratégique signée en mars 2018, a été coprésidé par le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang et la secrétaire adjointe au ministère australien de l'Intérieur Sophie Sharpe.



Au menu du dialogue, les deux parties ont discuté de l'amélioration de la coopération en matière de gestion des sorties et entrées et de lutte contre la migration maritime illégale vers l'Australie via des mesures conjointe visant à améliorer l'efficacité et leurs capacités en matière de gestion de l'immigration, de réception des citoyens, de garantie de la sécurité de l’espace aérien et de mise en œuvre du programme réservé à des agences de contrôle et de gestion des frontières.



Les deux parties ont examiné la promotion des liens dans la cybersécurité, la sécurité des données et les technologies essentielles en envisageant la possibilité de coordonner les programmes de lutte contre la cybercriminalité.



Elles ont partagé des informations sur la criminalité organisée, le trafic et le trafic de drogue et la lutte contre le blanchiment d'argent avant d’avoir convenu de renforcer la collaboration via l'équipe commun de lutte contre la criminalité transnationale, de fournir un soutien en équipement, de travailler ensemble pour traiter les demandes d'extradition de personnes recherchées au niveau international et d'entraide judiciaire en matière d'extradition et d'affaires pénales, et de faire avancer la coopération pour améliorer la capacité d'application de la loi des fonctionnaires du ministère vietnamien via le programme de gestion de l'application de la loi de la région d'Asie (ARLEMP).



Le Vietnam et l'Australie soutiendront l'échange d'informations sur les actions et les politiques visant à intensifier la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et à renforcer l'adhésion financière aux normes internationales en partageant des informations sur les transactions suspectes et en luttant conjointement contre les crimes organisés et transnationaux, ont-ils déclaré.



Ils ont également discuté du renforcement des partenariats pour minimiser les risques de catastrophe et de changement climatique, ainsi que pour améliorer la capacité de réponse et de rétablissement grâce à des échanges de délégations avec l'Agence nationale de gestion des urgences d'Australie.



Une autre question était de continuer à partager des informations sur les situations régionales et mondiales liées à chaque pays.

C'est aussi pour eux une base importante pour continuer à porter les relations entre les deux pays à un nouvelle hauteur, notamment dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (26 février), contribuant au maintien de la stabilité et de la paix dans la région.- VNA