Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien (droite) et l'ambassadeur d'Allemagne au Vietnam , Guido Hildner. Photo: toquoc.vn

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, et l'ambassadeur d'Allemagne au Vietnam, Guido Hildner, ont reconnu les avancées et succès de la coopération bilatérale dans les secteurs susmentionnés, lors d'une réunion récemment tenue à Hanoï.

Lors de cette réunion, l’ambassadeur allemand Guido Hildner a passé en revue plusieurs succès récoltés par le Vietnam et l'Allemagne dans les secteurs de la culture, des sports et du tourisme.

Dans le secteur culturel et artistique, le Vietnam et l’Allemagne ont signé plusieurs mémorandums de coopération. Les antennes de l’Institut Goethe à Hanoi et Ho Chi Minh-Ville ont joué bien leur rôle de passerelle de coopération culturelle.

L’ambassadeur allemand a informé qu’il y aurait plus d'activités d'échange culturel à l’occasion de la célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, prévue cette année.

Quant au secteur du sport, il a invité le Vietnam à participer aux stages de formation du gouvernement allemand pour les jeunes athlètes. La partie allemande est prête à aider le Vietnam dans la formation et le développement du football féminin et du football junior, et a proposé d'organiser des matchs amicaux à différents niveaux.

En ce qui concerne le tourisme, le diplomate a également exprimé la grande importance que l'Allemagne attache à la formation des ressources humaines dans ce secteur, notamment dans l’hôtellerie-restauration. La coopération dans ce domaine permettra au Vietnam de renforcer son personnel hautement qualifié qui, a-t-il dit, satisfera à toutes les exigences pour entrer sur le marché du travail allemand.

De son côté, le ministre vietnamien Nguyen Ngoc Thien a applaudi les résultats de la coopération culturelle, sportive et touristique ces dernières années, dont la mise en œuvre par la partie allemande de projets tels que exposition d'archéologie du Vietnam en Allemagne au cours de la période 2016-2018, conservation et remise en état de certains patrimoines culturels dans la province centrale de Thua Thien-Hue.

Concernant la commémoration des 45 ans des relations diplomatiques, le ministre Nguyen Ngoc Thien a déclaré que son ministère travaillera activement pour préparer de nombreux programmes culturels et artistiques.

Enfin, le ministre Nguyen Ngoc Thien a demandé la partie allemande de soutenir le Vietnam dans sa participation au salon touristique international de Berlin et l’organisation d'activités de formation des ressources humaines et de promotion touristique.-VNA