Des délégués ont assisté au 74ème anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam en Algérie. Photo : VNA

Alger (VNA) - Le 16 décembre, dans la capitale d'Alger, l'ambassade du Vietnam en Algérie et le bureau de l'Attaché de Défense du Vietnam ont célébré le 74ème anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944).

Des représentants du ministère algérien de la Défense, du corps diplomatique, des attaches de défense et des attaches militaires d'autres pays en Algérie ont assisté à l'événement.

S'exprimant lors de la cérémonie, le lieutenant-général Duong Duc Thuan, attache de défense du Vietnam en Algérie, a passé en revue la tradition héroïque de l'Armée populaire du Vietnam durant la lutte du passé pour l'indépendance nationale et le processus de formation d'une armée régulière, bien exercée et moderne pour la défense nationale à l'époque actuelle

Duong Duc Thuan a notamment affirmé que l'Armée populaire du Vietnam souhaitait toujours consolider et développer l'amitié et la coopération traditionnelle avec l'Armée nationale populaire algérienne et l'armée des autres pays.

Lors de la célébration, l'ambassadeur vietnamien en Algérie, Pham Quoc Tru, a souligné les bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et l'Algérie en général et entre les deux armées populaires, en particulier, notamment l'entraide entre les deux parties durant la lutte pour la libération du pays d'hier, ainsi que l'édification nationale d'aujourd'hui. -VNA