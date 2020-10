L’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyen Thanh Vinh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 28 octobre 1962, les relations Vietnam-Algérie sont de plus en plus étroites et disposent de riches potentiels dans le commerce et l’investissement.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyen Thanh Vinh, les deux pays ont établi plusieurs mécanismes de coopération bilatérale. Ils ont créé des groupes d’amitié parlementaires et des associations d’amitié populaire. Le Vietnam et l’Algérie ont en outre signé 12 accords et une vingtaine de textes sous forme de protocoles ou mémorandums dans divers domaines tels que diplomatie, économie, sciences et techniques, culture, sports, tourisme, justice, postes et télécommunication, contrôle phytosanitaire à l'importation des végétaux et animaux, transport maritime, éducation, formation professionnelle, finance, agriculture...

Indiquant que l’an dernier, le commerce bilatéral avait atteint 193 millions de dollars, l’ambassadeur Nguyen Thanh Vinh a par ailleurs affirmé le soutien mutuel des deux pays au sein des forums internationaux.

L’Algérie accueille en outre de nombreux travailleurs vietnamiens, a indiqué le diplomate lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information à l’occasion du 58e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Pour l’heure, un millier de Vietnamiens travaillent dans ce pays africain, a-t-il ajouté.

Vu les bonnes relations politiques et la volonté des dirigeants des deux pays de porter les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur, la coopération multiforme entre le Vietnam et l’Algérie, notamment dans l’économie et l’emploi, connaîtra un bel essor dans les années à venir, a déclaré Nguyen Thanh Vinh.

Pour porter la coopération culturelle, économique et sociale à la hauteur des relations politiques, le Vietnam et l’Algérie doivent renforcer leurs échanges d’informations dans ces domaines, de façon qu’ils trouvent plus facilement des opportunités de commerce et d’investissement, a-t-il indiqué.-VNA