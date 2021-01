Le siège de la Banque d'État du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En 2020, l'économie vietnamienne est confrontée à de nombreuses difficultés et défis en raison des impacts de la pandémie de COVID-19, des catastrophes naturelles et des conflits commerciaux mondiaux.

Cependant, la Banque d'État du Vietnam (BEV) a géré des politiques monétaires actives, flexibles et prudentes, en étroite coordination avec les politiques budgétaires et d'autres politiques macroéconomiques pour contrôler l'inflation ; stabiliser les marchés monétaires et des changes ; soutenir la reprise économique.

La BEV est ainsi l'une des banques centrales répondant aux politiques monétaires les plus rapides, précoces et les plus fortes de la région.

La BEV a réduit à trois reprises les taux directeurs de 1,5 à 2% par an. Et avec ces mouvements, le Vietnam est devenu l'un des pays ayant une réduction la plus élevée dans la région de l'ASEAN.

Selon le Dr Vo Tri Thanh, directeur de l’Institut pour la stratégie de marque et de compétitivité, la décision d'abaisser les taux d'intérêt de la BEV a créé des conditions favorables pour les banques et les entreprises, soutient pour la croissance économique et contrôle l’inflation.

L'économiste Nguyen Tri Hieu a également déclaré que la gestion proactive et logique de la BEV avait notablement contribué à la reprise de la production et des activités commerciales, et au maintien de la croissance économique post-COVID-19.

En 2021, la gouverneure de la BEV Nguyen Thi Hong a affirmé que la Banque d’Etat continuera à gérer la politique monétaire de manière flexible, prudente, coordonnant efficacement avec les politiques macroéconomiques. Elle renforcera les activités de gestion, la supervision pour maintenir la stabilité financière, améliorer l'environnement d'affaires et favoriser le développement de la Fintech (technologie financière). -VNA