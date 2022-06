Hanoi (VNA) – Le nombre total de touristes étrangers venus entre janvier et mai au Vietnam a augmenté de 4,5 fois par rapport à la même période de 2021, a fait savoir l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV).

Les arrivées internationales se sont établies à 365.300, dont notamment celles en provenance des pays asiatiques, a-t-elle précisé, ajoutant que la fréquentation intérieure a bondi à 48,6 millions.Le secteur du tourisme, à nouveau en ébullition après un hiatus dévastateur en raison de l’épidémie de Covid-19, a réalisé une recette totale estimée à 211.000 dôngs durant les cinq premiers mois de cette année.La saison s’annonce prometteuse lorsque les voyagistes ont annoncé avoir rempli 60 à 70% de leur plan estival et les transporteurs aériens ne cessent d’étoffer leur offre de vols.Le directeur général adjoint de Saigontourist, Trân Quôc Bao, a déclaré qu’en été 2022, la société devrait servir plus de 280.000 visiteurs. Et ce nombre peut augmenter encore en raison de la forte demande du marché tant intérieur qu’étranger.Fiditour - Vietluxtour a également enregistré une tendance similaire, lorsque sa directrice de marketing et de communications Trân Thi Bao Thu a noté que la saison touristique estivale est entrée dans une phase "plus chaude" à partir de début juin.

Photo: VietnamPlus



Le marché de tourisme émetteur est également en pleine effervescence depuis début juin, lorsque de nombreuses destinations de prédilection rouvrent progressivement pour accueillir des visiteurs tels que les circuits en Asie du Nord-Est et en Europe.Actuellent, les voyagistes proposent une large gamme de tours de 4 à 11 jours vers plus de 25 pays : États-Unis, France, Suisse, Italie, Norvège, Danemark, Suède, Finlande, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Australie, Émirats arabes unis, Turquie, Maldives, Grèce, Afrique du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Cambodge.Certes, le tableau n’est pas tout rose, les entreprises de voyage et de transport doivent composer avec la flambée des prix des carburants et la pénurie de la main-d’œuvre dans les destinations les plus courues.Le directeur exécutif de Lua Viet Tourist, Bui Thê Duy, a indiqué que les prix de l’essence dépassant 32.000 dôngs le litre font grimper les coûts des intrants de tous les services de 10 à 30%. Mais un autre facteur qui pousse le prix du voyage à un niveau tout aussi élevé est l’offre et la demande du marché. – VNA