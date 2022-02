Hanoi (VNA) - Si l’on s’en tient aux quatre premiers jours du Nouvel An du Tigre, les destinations touristiques du pays étaient bondées, ce qui est un bon signe de relance pour le secteur touristique, paralysé par la crise sanitaire.

Photo d'illustration : hanoimoi.com.vn

Le district de Môc Châu, dans la province de Son La (Nord), a accueilli 6.000 visiteurs, dont 4.000 personnes au 4e jour de l’an. Le complexe de divertissement du hameau d’Ang, Happy Land Môc Châu, les forêts de pruniers et d’abricotiers et les sites de tourisme communautaire ont connu une belle affluence.À Sapa, qui est l’une des destinations les plus plébiscitées dans le Nord, les autorités ont comptabilisé 25.000 visiteurs au cours des trois premiers jours du Têt.L’ancien quartier de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), a quant à lui accueilli 5.000 touristes pendant les 1er et 2e jours de l’An. Le chiffre a doublé lors des deux jours qui ont suivi. Ce vendredi, soit le 4e jour du Têt, les autorités locales ont donné le coup d’envoi du programme «Voyage de printemps à Hôi An», qui durera jusqu’au 16e jour du calendrier lunaire. De nombreuses activités de promotion touristique sont également prévues fin mars, a révélé Nguyên Thanh Hông, directeur du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Quang Nam.«Nous proposerons différents programmes tels que «Le voyage à Quang Nam», «Expérimentons les produits du terroir et les spécialités locales», «Le rendez-vous à Chu Lai», «Découvrons la culture des minorités ethniques locales» et «La piste Hô Chi Minh légendaire». Nous sommes prêts à célébrer l’Année du tourisme 2022 qui a pour thème de «Quang Nam - Un destination verte», a-t-il dit.Du 31 janvier au 4 février, chaque jour, une trentaine de vols domestiques auront atterri à l’aéroport de Cam Ranh (province de Khanh Hoà).- VOV/VNA