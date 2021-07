Un Post Smart. Photo: Vietnam Post

Hanoï (VNA) – La Poste du Vietnam (Vietnam Post) lance pour la première fois et à titre expérimental une livraison sans contact à partir de juillet dans l’effort commun d’empêcher la propagation du coronavirus.

Quelque 40 casiers intelligents, baptisés Post Smart, sont installés à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville. En utilisant ces casiers, les livreurs n’ont pas besoin de livrer le colis ou le fret porte-à-porte et les destinataires peuvent se rendre à n'importe quel Post Smart dans la ville pour recevoir leurs colis, à un temps voulu. Chaque Post Smart est équipé d’un écran tactile et connecté à une application sur le smartphone du destinataire.

C’est la tendance inévitable du marché de la vente au détail et du commerce électronique à l'ère numérique, a déclaré Le Quoc Anh, directeur général adjoint de Vietnam Post, ajoutant que les méthodes de livraison automatisées étaient mieux adaptées aux besoins des clients.

Actuellement, Hanoï recense 18 Post Smart et Ho Chi Minh-Ville, 22. Vietnam Post s'étendra progressivement ce service dans d'autres localités dans un proche avenir, a souligné Le Quoc Anh. -VNA