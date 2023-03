Photo: VNA

Singapour (VNA) - Le marché de la technologie financière (fintech) du Vietnam devrait atteindre la barre des 18 milliards de dollars d'ici 2024, selon un article publié le 21 mars sur le site web singapourien asiaone.com.

L'approbation du programme national de transformation numérique d'ici 2025 donnée par le Premier ministre du pays a contribué au développement de se secteur ces dernières années..

Abritant près de 200 entreprises de fintech, 66% des adultes ont désormais des comptes de paiement, selon le ministère du Plan et de l'Investissement. De plus, 91,3 millions d'abonnés aux smartphones et un taux d'accès à l'internet de 73,2 % ont rendu la situation plus propice à la croissance de la fintech.

Les entreprisess ont pu obtenir des succès grâce à leurs relations étroites avec le secteur bancaire, créant ainsi une synergie inestimable, a-t-il déclaré.

L'Association des banques du Vietnam (VNBA) a toujours été à l'avant-garde pour apporter des changements favorables au secteur des services financiers du pays tels que la réduction des frais de messagerie pour les services bancaires ou la demande de Visa et Mastercard de réduire certains frais pour les banques vietnamiennes pendant la période de la pandémie de COVID-19.

La décision la plus récente de l'Association a attiré beaucoup d'attention alors que la VNBA devient le partenaire de soutien officiel de la World Financial Innovation Series (WFIS), qui devrait être le principal événement fintech prévu au Vietnam.

D'autre part, le Groupe de la Banque mondiale aide également activement le Vietnam à devenir une économie à revenu élevé d'ici 2045.- VNA