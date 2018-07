De gauche à droite: Hoang Quang Phong, le vice-président de la VCCI ; Willem Jelle Berg, membre du conseil d'administration de CNV International ; Mai Duc Chinh, vice-président de la CGTV, lors de la cérémonie de signature à Hanoï. Photo: cnvinternationaal.nl



Hanoï (VNA) - Un protocole d'accord concernant le projet trilatéral entre la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV), la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la fondation néerlandaise CNV International, sur la promotion du dialogue social et de la négociation collective dans le secteur du textile, a été signé mardi 10 juillet à Hanoï.

En collaboration avec la CGTV et la VCCI, CNV International va mettre en oeuvre le projet entre 2018 et 2020 dans le cadre du programme de partenariat stratégique pour l'innovation de la chaîne d'approvisionnement du secteur du textile. Ce programme vise à améliorer les conditions de travail dans ce secteur, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Le Vietnam est l'un des huit pays à avoir mis en œuvre ce projet.

« Le Vietnam s’intègre de plus en plus dans l’économie mondiale. Signant de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération, il doit satisfaire aux normes internationales du travail », a déclaré Mai Duc Chinh, vice-président de la CGTV.

Selon lui, de nombreux programmes visant à améliorer la qualité de la négociation collective ont été lancés. Outre la signature de nouvelles conventions collectives du travail, une bibliothèque regroupant des dizaines de milliers de conventions collectives du travail d'entreprises a été mise en place.

Pour le secteur du textile, les Etats-Unis et l'Europe sont de grands importateurs avec des normes élevées. Les syndicats doivent toujours surveiller le respect des normes du travail au sein des entreprises.

« Avec le soutien du syndicat néerlandais, la CGTV redoublera ses efforts dans la promotion de la négociation collective », a ajouté Mai Duc Chinh.

Pour la première phase, le projet sera piloté dans un groupe d'entreprises dans le district de Van Lam, province septentrionale de Hung Yen. -VNA