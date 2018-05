Le 6e Dialogue de sécurité au niveau des vice-ministres Vietnam - Myanmar a eu lieu du 2 au 4 mai, à Naypyidaw, au Myanmar. Photo: CAND.

Hanoi (VNA) - Le 6e Dialogue de sécurité au niveau des vice-ministres Vietnam - Myanmar a eu lieu du 2 au 4 mai, à Naypyidaw, au Myanmar, sous la coprésidence du vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Bùi Van Nam, et de son homologue birman Aung Soe.



Les deux parties ont évalué la mise en œuvre des contenus conclus lors du 5e Dialogue de sécurité tenu à Hanoi en 2017. Elles ont également discuté des difficultés dans la garantie de la sécurité nationale et de l’ordre social dans chaque pays.



Les responsables des deux pays ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, y compris la lutte contre la criminalité transnationale. Ils ont convenu de multiplier les échanges de délégations à tous les échelons et les partages d’informations pour rendre plus efficace la coordination entre les Ministères vietnamien de la Sécurité publique et birman de l’Intérieur.



Les deux vice-ministres Bùi Van Nam et Aung Soe ont décidé d’élargir la coopération bilatérale dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité de hautes technologies et les incendies. Ils ont jugé nécessaire de parvenir bientôt à des accords servant de base juridique pour renforcer la coopération bilatérale dans la lutte contre la criminalité et la garantie de la sécurité nationale.



À l’issue du dialogue, les deux vice-ministres ont signé un procès-verbal affirmant la volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines clés.



Durant son séjour au Myanmar, le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Bùi Van Nam, est allé saluer le ministre birman de l’Intérieur, Kyaw Swe. Ce dernier a hautement apprécié le succès du 6e Dialogue de sécurité au niveau des vice-ministres Vietnam-Myanmar, qui, selon lui, permettra de créer une nouvelle impulsion à la coopération entre les Ministères vietnamien de la Sécurité publique et birman de l’Intérieur. Cela, a-t-il poursuivi, contribuera aussi à garantir la sécurité de chaque pays tout comme la paix et la stabilité de la région.



Pour sa part, le vice-ministre vietnamien Bùi Van Nam a souligné la volonté de son ministère de dynamiser sa coopération avec celui birman de l’Intérieur dans la lutte contre la criminalité, la garantie de la sécurité nationale, et la protection des droits et intérêts légitimes des ressortissants vietnamiens au Myanmar et à l’inverse.



Les deux hommes ont enfin noté que la coordination étroite et efficace entre les Ministères vietnamien de la Sécurité publique et birman de l’Intérieur contribuerait de manière importante au renforcement de la coopération entre les deux pays qui viennent de porter leurs relations au niveau d’un partenariat intégral en 2017. -NDEL/VNA