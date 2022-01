Le ministre vietnamien de la Sécurité publique To Lam (droite) et son homologue lao Vilay Lakhamfong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de la Sécurité publique To Lam s’est entretenu le 9 janvier à Hanoï avec son homologue lao Vilay Lakhamfong, en visite de travail au Vietnam.

Le ministre To Lam a déclaré que les deux parties avaient étroitement collaboré et échangé régulièrement sur la situation régionale et mondiale ainsi que sur la lutte contre la criminalité liée à la sécurité entre le Vietnam et le Laos.

Lors de l’entretien. Photo : VNA

Les deux parties avaient également coordonné dans la mise en œuvre des plans de sécurité pour les événements importants, les visites et les séances de travail des hauts dirigeants des deux pays...

Les polices des deux pays avaient intensifié leurs échanges d’informations sur leur lutte contre la criminalité, notamment celles liée à la drogue et la criminalité transnationale.

En matière de coopération dans la formation de personnel et la logistique, en 2021, le ministère vietnamien de la Sécurité publique avait offert des formations à 280 cadres lao et a remis à son homologue lao du matériel médical pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

De son côté, le ministre lao Vilay Lakhamfong a déclaré apprécier les résultats de la coopération entre les deux ministères en 2021 dans tous les domaines. Il a déclaré espérer que dans les temps à venir, la coopération entre les deux ministères continuerait à se développer.

Lors de leur entretien, les ministres To Lam et Vilay Lakhamfong ont discuté d’orientations de coopération future. Ils ont assisté à la signature de documents de coopération entre des unités de leurs ministères.

Cérémonie de remise de distinctions du Laos à 16 collectifs et personnes exemplaires du ministère vietnamien de la Sécurité publique. Photo : VNA

Enfin, les ministres ont coprésidé la cérémonie de remise de distinctions du Laos à 16 collectifs et personnes exemplaires du ministère vietnamien de la Sécurité publique. -VNA