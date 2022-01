Panorama de la 44e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale entre le Vietnam et le Laos. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La connectivité des économies du Vietnam et du Laos en termes d'institutions et d'infrastructures est l'une des tâches principales de la convention sur le plan de coopération bilatérale en 2022.

C'est ce qu'a déclaré lundi matin à Hanoï le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, également président du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, lors d'une conférence de presse sur les résultats de la 44e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale entre le Vietnam et le Laos.

L'événement a été coprésidé par Nguyen Chi Dung et Sonexay Siphandone, vice-Premier ministre et ministre lao du Plan et de l'Investissement, et président du Comité de coopération Laos-Vietnam.

Lors de la 44e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale entre le Vietnam et le Laos, coprésidée par les deux Premiers ministres, neuf documents ont été signés dont la convention sur le plan de coopération bilatérale en 2022, le procès-verbal de la réunion, des accords sur la mise en œuvre de projets dans la production agricole et la construction.

En outre, Nguyen Chi Dung et Sonexay Siphandone ont remis les engagement entre trois actionnaires vietnamiens et lao sur le relèvement de 20 à 60% du pourcentage de détention du capital social de la société Lao-Viet International Port par le gouvernement lao.

En 2022, les deux parties renforceront leurs activités de promotion du commerce et de l'investissement, pour atteindre une croissance d'au moins 10 % par rapport à 2021 du chiffre d'affaires des échanges commerciaux.-VNA