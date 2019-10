Hanoi (VNA) – La conférence internationale sur l’externalisation des technologies de l’information au Vietnam (Vietnam ITO 2019) sur le thème "Vietnam - Destination de la réforme et de l’innovation", s’est ouvert jeudi 24 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Vue de la conférence Vietnam ITO 2019, le 24 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN

L’événement est co-organisé par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), le parc des logiciels de Quang Trung et l’Alliance des exportateurs de logiciels du Vietnam (Alliance VNITO), sous la direction du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.



Vietnam ITO 2019 comprend une série d’événements se déroulant sur trois jours du 23 au 25 octobre dans le but de promouvoir le potentiel et les atouts de l’industrie informatique vietnamienne, en fournissant des informations, des données et des analyses de marché informatique vietnamien regroupées par les organisations de recherche sur le marché et les technologies réputées dans le monde, tout en organisant des activités pratiques de promotion du commerce lors de cette conférence.



Plus de 30 intervenants de grandes entreprises et sociétés (Qualcomm Inc., IBM APAC, NVIDIA, KPMG, Siemens, Mitsubishi UFJ Research and Consulting, Hitachi Consulting, etc.) ont participé aux discussions sur les tendances des dernières technologies.



Cérémonie d’annonce des accords de coopération entre l’Alliance VNITO et six organisations internationales lors de la conférence Vietnam ITO 2019. Photo: CVN

Le Vietnam est l’une des économies les plus dynamiques d’Asie. L’économie numérique vietnamienne affiche le taux de croissance le plus élevé de l’ASEAN avec plus de 40% par an (selon e-Conomy Southeast Asia, 2019). L’indice mondial de l’innovation du Vietnam est classé 42/129 pays (GII Rapport, 2019). L’indice de compétitivité mondiale (ICM) a connu la plus forte augmentation au monde, soit 10 places, et occupe le 67e rang sur 141 économies (WEF, 2019). En particulier, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville figurent parmi les 10 villes les plus dynamiques du monde en 2019, selon l’indice City Momentum Index 2019 (CMI) de Jones Lang LaSalle (JLL). De plus, Hô Chi Minh-Ville est devenue la première ville à déployer la 5G au Vietnam. Cette technologie devrait aider les activités de Hô Chi Minh-Ville à devenir plus dynamiques à l’avenir et à mener le pays dans le processus de transformation numérique.



Avec le changement rapide de la technologie dans le monde, le Vietnam affiche le troisième rang sur le taux de start-ups le plus élevé en Asie du Sud-Est, avec 3.000 startups (en 2019) et ce chiffre continue d’augmenter chaque année. Les entreprises technologiques vietnamiennes suivent la tendance du développement des nouvelles technologies du monde dans l’industrie 4.0 dans la plupart des domaines: Big Data, Intelligence artificielle/Apprentissage automatique (AI/ML), Internet des objets (IoT), chaîne de blocs (Blockchain), transformation numérique (Digital Transformation)...



En outre, le gouvernement du Vietnam et les autorités de Hô Chi Minh-Ville mettent également en œuvre des projets de construction de villes intelligentes, encourageant des programmes de démarrage créatifs et des projets visant à faire de Hô Chi Minh-Ville un centre financier régionale et internationale.



Lâm Nguyên Hai Long, président honoraire de l’Alliance VNITO et directeur du parc des logiciels de Quang Trung (QTSC), a déclaré: "Il s’agit d’un avantage considérable pour le Vietnam, en particulier pour les entreprises souhaitant déployer des produits basés sur une nouvelle technologie et c’est également une occasion en or pour le secteur informatique vietnamien de faire une percée en devenant le principal centre d’innovation en Asie du Sud-Est".



En tant que co-organisateur, Pham Thiêt Hoà, directeur de l’ITPC, a déclaré: "Hô Chi Minh-Ville est toujours à l’avant-garde de la vague d’innovation et de développement des startups. Le nombre de startups dans cette ville représente près de la moitié du pays. L’autorité municipale a développé un programme quadriennal (2016-2020) pour développer un écosystème de start-up afin de soutenir les petites et moyennes entreprises ayant la compétitivité et la capacité d’intégration mondiale."



Exposition des produits et solutions d’ITO en marge de la conférence. Photo: CVN

La conférence est marquée par la cérémonie de signature des accords de coopération entre l’Alliance VNITO et six organisations internationales, dont trois du Japon comprenant : Centre de stratégie et innovation informatiques d’Okinawa (ISCO Okinawa), Heart Industry Holdings - Comité d’étudiants internationaux du Japon, Association des entreprises de logiciel de Fukuoka (FISA) et trois organisations sud-coréennes: Centre de la coopération dans le domaine des technologies de l’information de la Corée du Sud, Association sud-coréenne du logiciel commercial, Réseau commercial sud-coréen.



Cette coopération vise à promouvoir les activités commerciales du Vietnam dans le domaine des technologies de l’information avec deux marchés clés en particulier et sur le marché mondial en général.



La conférence a attiré plus de 500 participants, dont 150 invités étrangers, et a permis plus de 200 réunions d’affaires (business matching) entre les entreprises informatiques vietnamiennes et partenaires étrangers, des milliers d’autres rencontres sur le lieu de l’événement par le biais d’activités: séminaires, expositions technologiques (64 stands d’entreprises), dîner de gala, visite des parcs technologiques-logiciels, des entreprises informatiques typiquement vietnamiennes et tournoi de golf VNITO. – CVN/VNA