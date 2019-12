Les exportations vietnamiennes de produits de vannerie en Inde ont dépassé pour la première fois les 10 millions de dollars. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon des données du Département général des Douanes, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Inde ces 11 derniers mois ont atteint 10,30 milliards de dollars (+3,6% en un an), dont 6,25 milliards d’exportations vietnamiennes (+2%) et le solde d’importations (+6,4%). Ainsi, le Vietnam a-t-il réalisé un excédent commercial de 2,2 milliards de dollars.



Les téléphones et accessoires sont arrivés en tête avec 1,23 milliard de dollars (+57%). Sont venus ensuite les ordinateurs, produits électroniques et composants avec 1,06 milliard (+41,3%) ; les machines-outils et pièces détachées, 714,86 millions (-55,7%) ; le métal ordinaire et produits dérivés, 525,59 millions (+0,5%) ; les produits chimiques, 340,64 millions (-1,6%).



Les exportations de produits de vannerie ont dépassé pour la première fois les 10 millions de dollars, atteignant 11,85 millions (+134,7%). Bien que le chiffre d'affaires soit encore modeste, il s'agit d'un secteur qui a créé le plus d'emplois dans les zones rurales.



Les exportations de pitayas ont également enregistré des résultats positifs. Selon les données du ministère indien de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam en a exportés pour 4,16 millions de dollars (+18,32%) au cours des neuf premiers mois de 2019.



Les importations en provenance d'Inde en 11 mois ont atteint 4,05 milliards de dollars (+6,4%). En tête (23,64% du total) ont figuré les produits en fer et acier, avec 958,04 millions de dollars (+169,3%). -CPV/VNA