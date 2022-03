Moscou, 30 mars (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi a reçu le 29 mars une délégation de l'Association des avocats de Russie conduite par son président Sergey Stepashin.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi (droite) et le président de l'Association des avocats de Russie Sergey Stepashin. Photo : VNA

Le diplomate vietnamien Dang Minh Khoi a hautement apprécié la coopération entre le Vietnam et la Russie, et leurs associations d'avocats en particulier, notamment les perspectives de coopération dans la formation des avocats.

Il a exprimé son espoir que les associations continueront à booster leur coopération, à intensifier leurs échanges d'expériences et de délégations.

Sergey Stepashin a proposé d'organiser des visites, des événements communs, des séminaires et des discussions sur des questions de droit international.

Ils ont convenu de promouvoir les échanges et la coopération entre les institutions de formation juridique et de mettre en œuvre les orientations de coopération prévues dans l'accord de partenariat stratégique signé entre les associations des avocats du Vietnam et de Russie.

Les deux associations ont établi leurs relations de coopération en 2011, devenant l'une l'autre le premier partenaire étranger. Depuis lors, elles ont activement coopéré dans un cadre bilatéral et se sont soutenus lors de forums multilatéraux. - VNA