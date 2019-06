La séance de travail entre l’audit d’Etat du Vietnam et le Comité d'audit et d'inspection de la République de Corée. Photo : VNA

Séoul (VNA) – Une délégation de l'audit d'État du Vietnam dirigée par l’auditeur général Ho Duc Phoc a travaillé le 19 juin avec le Comité d'audit et d'inspection de la République de Corée pour promouvoir la coopération bilatérale dans le futur.

Les deux parties ont discuté des questions liées à l’audit de technologie d’information (TI) ainsi que l’application de cette dernière dans l’audit et la formation des auditeurs.

Ho Duc Phoc a indiqué que le Vietnam s’intéressait aux activités d’audit dans la TI et de prévention et de lutte contre la corruption. Le Vietnam souhaitait apprendre des expériences de la République de Corée dans ce domaine.

Pour sa part, Choe Jaehyeong, président du Comité d'audit et d'inspection de la République de Corée a souligné que son pays était prêt à soutenir le Vietnam dans l’amélioration des activités d’audit et la formation des auditeurs.

L'audit d'État du Vietnam et le Comité d'audit et d'inspection de la République de Corée ont établi leurs relations en 2003. Depuis la signature de l’accord de coopération en mai 2007, les deux parties ont mis en place plusieurs activités de coopération dont l’échange des délégations et des experts, le partage d’expériences, l’organisation des séminaires...-VNA